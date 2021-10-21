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Двое учащихся Петровского колледжа уехали в полицию объяснять стрельбу на пороге альма-матер

В полиции раскрыли подробности вооружённого хулиганства, которое произошло у колледжа в Кировском районе Петербурга в четверг. Причины выходки объясняют двое.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 21 октября полицию вызвали в Охотничий переулок, 9, где по заявлению горожан были слышны выстрелы. В соседнем здании расположено отделение информационно-промышленных технологий Петровского колледжа. В этом же заведении и нашли предполагаемых нарушителей спокойствия.

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В отдел увезли двух студентов и охолощённый пистолет, который нашли у одного из них.

По данным «Фонтанки», переполох устроил 19-летний житель Тосненского района Ленобласти, который в перерыве между занятиями вышел из колледжа, пальнул в воздух и вернулся за парту.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

f0ntan
Этот колледж расположен на Охотничьем переулке. Двое его учащихся возомнили себя охотниками
Serg_I
Придумали, как прогулять урок с контрольной работой...
lamer
Из колледжа вытурить, влепить бакланку на максималках. Когда с зоны вернется, мож поумнеет.
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