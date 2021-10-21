Двое учащихся Петровского колледжа уехали в полицию объяснять стрельбу на пороге альма-матер

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 21 октября полицию вызвали в Охотничий переулок, 9, где по заявлению горожан были слышны выстрелы . В соседнем здании расположено отделение информационно-промышленных технологий Петровского колледжа. В этом же заведении и нашли предполагаемых нарушителей спокойствия.

В отдел увезли двух студентов и охолощённый пистолет, который нашли у одного из них.



По данным «Фонтанки», переполох устроил 19-летний житель Тосненского района Ленобласти, который в перерыве между занятиями вышел из колледжа, пальнул в воздух и вернулся за парту.