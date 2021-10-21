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Рядом с корпусом Петровского колледжа задержали стрелка

Вечером 21 октября в ряде СМИ появилась информация о стрельбе в здании Петровского колледжа. В самом учреждении комментировать инцидент отказались.

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В Смольном корреспонденту «Фонтанки» заявили, что выстрелы прозвучали на улице.

«Сейчас идет работа следственных органов, не в колледже, а на улице была стрельба», — сказали корреспонденту в пресс-службе комитета по науке и высшей школе.

«Фонтанка» выясняет подробности.

© Фонтанка.Ру

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