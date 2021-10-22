Смоленка вышла из берегов, а Нева бьется о стены набережной. Петербуржцы делятся кадрами непогоды

Из-за непогоды река Смоленка в Петербурге вышла из берегов и затопила набережную. Подойти к перилам можно разве что в резиновых сапогах.



Фотографиями последствий природного буйства поделились жители Васильевского острова. Судя по кадрам, опубликованным 22 октября, вода заполонила один из уровней и достигла высоты приблизительно пятнадцать сантиметров.

