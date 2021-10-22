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Смоленка вышла из берегов, а Нева бьется о стены набережной. Петербуржцы делятся кадрами непогоды

Петербуржцы поделились кадрами непогоды, обрушившейся на город

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Из-за непогоды река Смоленка в Петербурге вышла из берегов и затопила набережную. Подойти к перилам можно разве что в резиновых сапогах.

Фотографиями последствий природного буйства поделились жители Васильевского острова. Судя по кадрам, опубликованным 22 октября, вода заполонила один из уровней и достигла высоты приблизительно пятнадцать сантиметров.

В Петербурге с утра бушует сильный ветер, днем синоптики обещали дожди. По словам специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в шесть утра скорость порывов воздуха в городе достигала 16 м/с.

В первой половине дня 22 октября можно было видеть, как стремительно волны Невы разбиваются о стены набережной. Несколько ступеней вблизи водоема закрыло водой.

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