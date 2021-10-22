Смоленка вышла из берегов, а Нева бьется о стены набережной. Петербуржцы делятся кадрами непогоды

Из-за непогоды река Смоленка в Петербурге вышла из берегов и затопила набережную. Подойти к перилам можно разве что в резиновых сапогах.
Фотографиями последствий природного буйства поделились жители Васильевского острова. Судя по кадрам, опубликованным 22 октября, вода заполонила один из уровней и достигла высоты приблизительно пятнадцать сантиметров.
В Петербурге с утра бушует сильный ветер, днем синоптики обещали дожди. По словам специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в шесть утра скорость порывов воздуха в городе достигала 16 м/с.
В первой половине дня 22 октября можно было видеть, как стремительно волны Невы разбиваются о стены набережной. Несколько ступеней вблизи водоема закрыло водой.