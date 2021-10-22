МЧС показало видео с места взрыва на заводе под Рязанью

Здание цеха на территории завода «Эластик» в Рязанской области, где произошли взрыв и пожар, практически полностью разрушено. Спасатели разбирают завалы.
МЧС России показывает первое видео с места ЧП.
Информация о пожаре поступила спасателям 22 октября в 08:22 мск. По данным ТАСС, на территории ООО «Разряд», где утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку, произошел взрыв. Компания расположена на площадях ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"», которое было признано банкротом в 2015 году.
Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В 09:31 спасатели ликвидировали пожар. По последним данным, погибли 16 человек.