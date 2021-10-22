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МЧС показало видео с места взрыва на заводе под Рязанью

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Здание цеха на территории завода «Эластик» в Рязанской области, где произошли взрыв и пожар, практически полностью разрушено. Спасатели разбирают завалы.

МЧС России показывает первое видео с места ЧП.

Информация о пожаре поступила спасателям 22 октября в 08:22 мск. По данным ТАСС, на территории ООО «Разряд», где утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку, произошел взрыв. Компания расположена на площадях ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"», которое было признано банкротом в 2015 году.

Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В 09:31 спасатели ликвидировали пожар. По последним данным, погибли 16 человек.

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Комментарии (3)

Serg_I
В данном техпроцессе поспешишь - людей не насмешишь, а угробишь... Что и произошло, видимо...
VKuser1708951
Повезло, что это еще советский завод использовали.
Сейчас такие спокойно в промзону запихнут, если не в жилую застройку!
А тогда эти заводы строили так, что даже при взрыве одного цеха остальные цеха не должны были пострадать, не то что за территорией кто! Поэтому и площади они занимали большие
либералЪ76
рязанский сахар для бомбардировок Воронежа?
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