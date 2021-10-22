«Интерфакс»: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью увеличилось до 16 человек

Жертвами взрыва и пожара в пороховом цехе завода в Рязанской области стали 16 человек. Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», – заявил собеседник информагентства.



Как пишет ТАСС, взрыв произошел в пятницу в цехе ООО «Разряд», где утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку. Компания расположена на площадях ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"», которое было признано банкротом в 2015 году.

По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. Здание было полностью разрушено. В 09:31 спасатели ликвидировали пожар.

