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«Интерфакс»: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью увеличилось до 16 человек

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Жертвами взрыва и пожара в пороховом цехе завода в Рязанской области стали 16 человек. Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», – заявил собеседник информагентства.

Как пишет ТАСС, взрыв произошел в пятницу в цехе ООО «Разряд», где утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку. Компания расположена на площадях ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"», которое было признано банкротом в 2015 году.

По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. Здание было полностью разрушено. В 09:31 спасатели ликвидировали пожар.

Сейчас на место происшествия вылетела оперативная бригада во главе с врио министра МЧС Александром Чуприяном.

«Аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского СЦ (50 человек и 7 единиц техники) выдвинулись на место происшествия. Среди техники – две тяжелые аварийно-спасательные машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту», – добавили в МЧС.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Соболезнования то понятно, но в стране раздолбайства, кумовства и воровства это происходит постоянно. Первыми с производств удалили самую важную цепочку- технологов производства. Теперь "пожинаем плоды".Не последние к сожалению. "Стрелочников" найдут.
житель города П.
Трагедия. Соболезнования. Ужасно всё это.
alexpv
Эй, где там следственный комитет, может запретит производство взрывчатки, пересажает чиновников и директоров завода, выставит штрафы..
Или тут другое, тут свое родное государственное, тут можно людей десятками губить.
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