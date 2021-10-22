«Интерфакс»: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью увеличилось до 16 человек

Жертвами взрыва и пожара в пороховом цехе завода в Рязанской области стали 16 человек. Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», – заявил собеседник информагентства.
Как пишет ТАСС, взрыв произошел в пятницу в цехе ООО «Разряд», где утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку. Компания расположена на площадях ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"», которое было признано банкротом в 2015 году.
По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. Здание было полностью разрушено. В 09:31 спасатели ликвидировали пожар.
Сейчас на место происшествия вылетела оперативная бригада во главе с врио министра МЧС Александром Чуприяном.
«Аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского СЦ (50 человек и 7 единиц техники) выдвинулись на место происшествия. Среди техники – две тяжелые аварийно-спасательные машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту», – добавили в МЧС.