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Проценко заявил, что нерабочие дни в России будут повторяться. «В больницах по всей стране идёт самая настоящая война»

Проценко: Нерабочие дни в России будут вводить не один раз

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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко раскритиковал тех, кто в период нерабочих дней собрался на отдых.

«Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений?» — написал он 22 октября в своем телеграм-канале.

По словам Проценко, «сейчас без паузы никак нельзя». «Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек — и многое встанет на свои места. Врачи пашут, как двужильные, но вирус активен», — подчеркнул врач. Он добавил, что альтернативы сейчас нет — «либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет».

Проценко считает, что подобные периоды нерабочих дней будут повторяться снова. «Пока мы не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!» — подытожил он.

20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

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Комментарии (18)

ElenaLeo
Проценко, продавший душу дьяволу
Tattiana
Почему у нас никто не хочет анализировать ошибки? В прошлом году объявили "нерабочие дни", так москвичи чуть потолки не пробили головами от счастья, стали резко скупать билеты куда угодно. Хотите, чтобы народ дома сидел? Отменить самолёты, поезда и даже автобусы. Автомобили тоже не выпускать. Разрешения на выезд давать индивидуально.
Смысл "нерабочих" дней каков? Те, кому надо, будут работать. Кто на окладе - как начальство решит.
kоt-obormot
Уколись, и не забудь, что надо зОплОтить нОлОг.
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