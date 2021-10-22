Проценко заявил, что нерабочие дни в России будут повторяться. «В больницах по всей стране идёт самая настоящая война»

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко раскритиковал тех, кто в период нерабочих дней собрался на отдых.
«Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений?» — написал он 22 октября в своем телеграм-канале.
По словам Проценко, «сейчас без паузы никак нельзя». «Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек — и многое встанет на свои места. Врачи пашут, как двужильные, но вирус активен», — подчеркнул врач. Он добавил, что альтернативы сейчас нет — «либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет».
Проценко считает, что подобные периоды нерабочих дней будут повторяться снова. «Пока мы не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!» — подытожил он.
20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.