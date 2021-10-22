Трубу у доходного дома Путилова на Васильевском отремонтировали. Жителям вернули отопление

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонтные работы на трубопроводе у дома 39/16, литера А, на 2-й линии Васильевского острова. Об этом 22 октября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.



Дефект был устранен в 08:30. Заменено более семи метров ненадежного трубопровода. Специалисты провели диагностику и подключили новый участок.



«Система отопления переведена в штатный режим», — добавили в «Теплосети».



«Фонтанка» писала, что накануне, 21 октября, жильцы почти 80 домов остались без отопления из-за прорыва трубы с кипятком у доходного дома Путилова.

