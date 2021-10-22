Роспотребнадзор объяснил высокую смертность от COVID-19 в России поздним обращением за помощью

«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», – заявила специалисты.

В России высокая смертность от коронавируса обусловлена тем, что пациенты поздно обращаются за медицинской помощью. Об этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Она назвала очень напряженной ситуацию с коронавирусом в России. По словам Руженцовой, рост заболеваемости был ожидаем из-за наступления прохладной дождливой погоды, окончания периода отпусков и низкой доли привитых граждан. Избежать этого, по мнению специалистов, помогла бы вакцинация более 60% населения в короткий период.



Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что государство должно убеждать граждан сделать прививку и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. При этом глава государства отметил, что является противником обязательной вакцинации.



По последним данным, общее число случаев COVID-19 в России достигло 8 131 164. Скончались 227 389 человек. На сайте «Стопкоронавирус.рф» указано, что полностью привито свыше 47,5 млн россиян.