«Будут справки покупать». Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин считает, что государство должно убеждать граждан сделать прививку и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Навязывать это не нужно.



«Над законами думают тысячи людей, а над тем, как их обойти — миллионы, и они, как правило, выигрывают. Нужно не навязывать, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал он 21 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».



По словам президента, он не является сторонником обязательной вакцинации от COVID-19.

