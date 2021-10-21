«Будут справки покупать». Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин считает, что государство должно убеждать граждан сделать прививку и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Навязывать это не нужно.
«Над законами думают тысячи людей, а над тем, как их обойти — миллионы, и они, как правило, выигрывают. Нужно не навязывать, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал он 21 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».
По словам президента, он не является сторонником обязательной вакцинации от COVID-19.
«Я не поддерживаю обязательность, потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», — заявил Путин.
Ранее президент России сообщил, что потери от коронавируса в мире превысили потери от Первой мировой войны. Путин призвал все страны отбросить «неуместные амбиции» и вместе бороться с COVID-19.