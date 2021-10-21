FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Будут справки покупать». Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

31
Печать

Президент России Владимир Путин считает, что государство должно убеждать граждан сделать прививку и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Навязывать это не нужно.

«Над законами думают тысячи людей, а над тем, как их обойти — миллионы, и они, как правило, выигрывают. Нужно не навязывать, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал он 21 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

По словам президента, он не является сторонником обязательной вакцинации от COVID-19.

«Я не поддерживаю обязательность, потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», — заявил Путин.

Ранее президент России сообщил, что потери от коронавируса в мире превысили потери от Первой мировой войны. Путин призвал все страны отбросить «неуместные амбиции» и вместе бороться с COVID-19.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

Lotar
Самка собаки. Только стали расти темпы вакцинации, как команда "возвращай все взад"
266405415
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очен.ь неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
ProstoZloy
«Будут справки покупать» Ну, гаранту, конечно, виднее. Может, по собственному опыту судит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний