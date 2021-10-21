Путин: Потери от коронавируса в мире превысили потери от Первой мировой войны

Президент России во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» рассказал о жертвах в мире от коронавируса.



«Эти страшные цифры [потерь от COVID-19 в мире] сравнимы и даже превосходят потери основных участников Первой мировой войны», — заявил 21 октября Владимир Путин.



По его словам, пандемия стала напоминанием о том, как хрупко мировое сообщество. Коронавирус стал не объединяющим, а разъединяющим фактором.



«Подход «своя рубашка ближе к телу» стал нормой», — посетовал Путин.



Президент еще раз призвал страны отбросить «неуместные амбиции» и вместе бороться с COVID-19.

