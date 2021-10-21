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Путин: Потери от коронавируса в мире превысили потери от Первой мировой войны

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Президент России во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» рассказал о жертвах в мире от коронавируса.

«Эти страшные цифры [потерь от COVID-19 в мире] сравнимы и даже превосходят потери основных участников Первой мировой войны», — заявил 21 октября Владимир Путин.

По его словам, пандемия стала напоминанием о том, как хрупко мировое сообщество. Коронавирус стал не объединяющим, а разъединяющим фактором.

«Подход «своя рубашка ближе к телу» стал нормой», — посетовал Путин.

Президент еще раз призвал страны отбросить «неуместные амбиции» и вместе бороться с COVID-19.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал выступление главы государства как «объемное и интересное».

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Во разошёлся! Не иначе, как собирается сделать Китаю серьёзную предъяву, чтобы вытребовать прокладку ещё пары-тройки трубопроводов для двух Ротенбергов и лично себя.
Igor_VS
Вот. Вот. И наши потери как всегда самые большие. Не везет нам с генералами.
Skazochny
но зарубежные вакцины в РФ мы не пустим.
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