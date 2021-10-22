Российские полицейские сняли ролик для пешеходов по мотивам «Игры в кальмара»

В Красноярске отдел пропаганды регионального ГИБДД снял необычный профилактический ролик для пешеходов. Полицейские и местные жители стали героями «Игры в кальмара».
Как пишет портал NGS24, за основу видео был взят сюжет первой серии под названием «Тише едешь — дальше», где людей расстреливали во время забега, если они не смогли вовремя остановиться и их движение засекла специальная кукла.
В ролике ГИБДД роль куклы играл полицейский. Он поворачивает голову на 180 градусов и сканирует пешеходов, которые не успели перейти дорогу на красный свет. На нарушителей составляют протокол.
Ранее сообщалось, что сериал «Игра в кальмара» побил абсолютный рекорд просмотров на Netflix.