FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Российские полицейские сняли ролик для пешеходов по мотивам «Игры в кальмара»

0
Печать

В Красноярске отдел пропаганды регионального ГИБДД снял необычный профилактический ролик для пешеходов. Полицейские и местные жители стали героями «Игры в кальмара».

Как пишет портал NGS24, за основу видео был взят сюжет первой серии под названием «Тише едешь — дальше», где людей расстреливали во время забега, если они не смогли вовремя остановиться и их движение засекла специальная кукла.

В ролике ГИБДД роль куклы играл полицейский. Он поворачивает голову на 180 градусов и сканирует пешеходов, которые не успели перейти дорогу на красный свет. На нарушителей составляют протокол.

Ранее сообщалось, что сериал «Игра в кальмара» побил абсолютный рекорд просмотров на Netflix.

Триллер «Игра в кальмара» корейского режиссера Хван Дон Хёка рассказывает о жестоком развлечении сходящих с ума от безделья богачей. Он сразу возглавил топ Netflix в 90 странах, включая США, Мексику и Бразилию. Сериал можно считать ответом на тревожную экономическую ситуацию, наблюдающуюся в Корее и по всему миру.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний