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«Я знаю, что ты чувствуешь». «Зенит» поддержал «Локомотив» после обидного поражения в Лиге Европы

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«Зенит» мемом отреагировал на обидное поражение «Локомотива» в матче с турецким «Галатасараем» группового этапа Лиги Европы.

Встреча состоялась в Москве 21 октября. Хозяева создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. А на 82-й минуте Керем Актюркоглу забил победный мяч в ворота «Локомотива». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу турецкого клуба.

«Зенит» не понаслышке знает, что такое обидные поражения. Так, в среду, 20 октября, на «Газпром Арене» в Петербурге команда Сергея Семака проиграла «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов. Итальянцы тоже забили гол на последних минутах. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

260602101
НОЛЬ ударов в створ от Локомотива за матч..... как он мог не проиграть ?
Otkating
Я включаю телевизор, а там опять оно
Смотрит на меня, как ни в чем не бывало.
Унылое ...
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