«Я знаю, что ты чувствуешь». «Зенит» поддержал «Локомотив» после обидного поражения в Лиге Европы

«Зенит» мемом отреагировал на обидное поражение «Локомотива» в матче с турецким «Галатасараем» группового этапа Лиги Европы.
Встреча состоялась в Москве 21 октября. Хозяева создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. А на 82-й минуте Керем Актюркоглу забил победный мяч в ворота «Локомотива». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу турецкого клуба.
😔 @fclokomotiv pic.twitter.com/QW80Hx5P8A— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 21, 2021
«Зенит» не понаслышке знает, что такое обидные поражения. Так, в среду, 20 октября, на «Газпром Арене» в Петербурге команда Сергея Семака проиграла «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов. Итальянцы тоже забили гол на последних минутах. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».