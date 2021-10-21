Теперь 0–1 от «Ювентуса». В нескольких минутах от ничьей, но снова достойное поражение

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







18717 зрителей под проливным дождем пришли на «Газпром Арену» посмотреть на настоящего европейского футбольного гранда. С «Ювентусом» «Зенит» играл 13 лет назад в своей первой Лиге Чемпионов. Трогательно, что из той команды в нынешнем тренерском штабе петербургского клуба работают Антолий Тимощук и Александр Анюков; Андрей Аршавин руководит молодежным футболом.

До матча на стадионе была организована встреча с Диком Адвокатом, тренером того «Зенита», почетный гражданин Петербурга специально прилетел на матч из Голландии. После продолжительного скандирования «Спасибо за все, генерал» триумфатор Кубка УЕФА-2008 ответил на вопросы болельщиков. С привычным протестантским юмором Адвокат напомнил, что именно он завершил карьеру Сергея Семака в сборной России, сделав выбор в пользу молодежи. Выбирая, кто выиграет — «Зенит»-2008 или нынешний, — Дик предсказуемо выбрал свою команду. На прощание Адвокат расписался на гипсовом слепке своих ладоней для музея клуба и первым — в книге почетных гостей стадиона. Уходя голландский тренер пошутил: «с годами мы все становимся более сентиментальными; в прошлый раз покидая Петербург я много плакал; чтоб этого не повторилось, будем заканчивать».



Семак, как и в прошлой лигочемпионской кампании, при выборе стартового состава руководствовался, как показалось, прагматикой: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос в линии обороны; Вендел, Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос в полузащите; Артем Дзюба соло в атаке. Пять защитников с первых минут в размен второму форварду явственно давали понять: тренерский штаб решил играть в нули. Решение понятное: год назад почти получилось в Риме против «Лацио», в этом году «Зенит» сносно выглядел в Лондоне против «Челси», пусть и проиграл.

Есть подозрения, что столь оборонительная тактика вызвала восторг в раздевалке далеко не у всех. Во время интервью того же Дзюбы Youtube-каналу «Грустная передача о футболе» звучало — пересказываю своими словами — «такой футбол — как будто на необитаемом острове сидишь, один, только мяч над головой летает».

В первом тайме «Зенит» выглядел небезнадежно: интересно бил Клаудиньо, с углового головой щелкнул воспитанник пикалевского футбола Чистяков. Оба удара пришлись в голкипера гостей Войцеха Щесны. При этом не покидало невеселое чувство, что нули устраивают «Ювентус», и ресурс, чтоб прибавить, у гостей из Турина присутствует. У хозяев невероятным объемом традиционно отличался Барриос, который на неделе продлил контракт с петербургским клубом до 2026 года. В соцсетях зафиксировалась очередная предсказуемая вспышка симпатий к Дзюбе: первый тайм форварду действительно не удался.



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Второй тайм начался в том же умеренном темпе. На 57 минуте Клаудиньо красиво выкручивал мяч в дальний угол, стадион вздохнул, но мимо. На 60 минуте Семак оформил удивительно ранние для себя замены: вместо Дзюбы и Караваева на поле вышли Сердар Азмун и Алексей Сутормин. Обе замены — по позиции, что позволяло сделать далекоидущий вывод: модель игры Семака устраивала. За 20 минут до конца в игру вместо Малкома, в очередной раз получившего по ногам, вошел Далер Кузяев (пропускающий предстоящую игру со «Спартаком» в воскресенье).

Бессмысленно скрывать: даже несмотря на энергосберегающий режим, «Ювентус» регулярно создавал моменты у хозяйских ворот. Где-то везло, где-то спасал Крицюк, где-то мяч выносил Чистяков. Но на 86 минуте класс противника сказался: Сутормин дал подать с фланга, Чистяков оказался один против двух, шведский полузащитник Деян Кулушевски перевисел соперников в воздухе и головой пробил в штангу. Увы, мяч отскочил в ворота — 0:1.

В концовке встречи «Зенит» нервно прибавил, на поле появились Александр Ерохин и Данил Круговой; был заработан штрафной (Сантос выше ворот), угловой (без удара). Но финальный свисток зафиксировал поражение.



В параллельном матче «Челси» без пыли и шума разобрался со шведским «Мальмё» (4:0) и окончательно отцепил скандинавов от турнирных задач: три поражения в трех стартовых играх умножают шансы шведов на выход из группы на ноль. К экватору группового этапа «Зенит» занимает третье место с 3 очками и все еще имеет неплохие шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»