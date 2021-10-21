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«Мне пришлось ему быка зарядить». Против экс-фронтмена «Ляписа Трубецкого» возбуждено дело после драки на концерте

Против бывшего солиста «Ляписа Трубецкого» Михалка на Украине возбудили уголовное дело из-за драки на концерте

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Полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве против белорусского рок-музыканта, фронтмена распавшейся группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. Об этом 21 октября сообщает «Сегодня.ua».

«Открыто и расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8 500 гривен, либо ограничение свободы до пяти лет», — цитирует издание пресс-секретаря полиции Полтавской области Юрия Сулаева.

По информации местных СМИ, уличный музыкант высказал недовольство выступлением проекта Михалка «Ляпис-98» в Полтаве 20 октября. Тот в ответ предложил подняться ему на сцену и показать, на что способен сам мужчина. Уличный музыкант предположил, что из-за Михалка его побьют, на что экс-фронтмен «Ляписа» ответил, что сам ударит его, что и проделал. «Мне пришлось ему быка зарядить, потому что если ты не готов что-то публике показать, то <нецензурно> на сцену лезть со своей балалайкой», — объяснил свои действия Михалок.

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Комментарии (1)

hal9000
"А за стенами суда.. следователь дело шьет..кому да никому мальчугану одному.."..)
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