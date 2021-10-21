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СКА разгромил китайский «Куньлунь». Первый гол после возвращения из НХЛ забил Никита Гусев

СКА победил китайский «Куньлунь» в матче КХЛ

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» из Пекина. Встреча проходила 21 октября в Ледовом дворце Петербурга.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 7:0. Голы забили Даниил Пыленков (4 минута), Линден Вей (7 — в большинстве, 15), Никита Гусев (12), Иван Морозов (41) и Йоонас Кемппайнен (45, 60 — обе шайбы в большинстве). Отметим, что для Гусева этот гол стал первым после возвращения в СКА из НХЛ.

Матч на «ноль» отыграл Ларс Юханссон, отразивший все 18 бросков по своим воротам.

Следующий матч СКА проведет 25 октября в Балашихе против «Авангарда».

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