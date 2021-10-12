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В петербургский СКА возвращается олимпийский чемпион Никита Гусев

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Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина Никитой Гусевым. Об этом 12 октября сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано на срок до 30 апреля 2022 года. Напомним, Гусев уже выступал за СКА с 2015 по 2019 год. Он до сих пор является вторым в списке лучших бомбардиров армейцев с Невы: в 272 матчах на его счету 318 (104 + 214) очков. В клубе подчеркнули, что играть Гусев будет под «своим родным 97-м номером».

Никита Гусев начинал карьеру в клубе МХЛ «Красная армия», в СКА он в первый раз перешел в 2015 году. В 2017-м в составе петербуржцев стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. В 2019 году он перешел в «Нью-Джерси», два сезона провел в США.

В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом Пхенчхана, а также бронзовым призером чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко. это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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