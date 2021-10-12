В петербургский СКА возвращается олимпийский чемпион Никита Гусев

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина Никитой Гусевым. Об этом 12 октября сообщается на сайте команды.
Соглашение рассчитано на срок до 30 апреля 2022 года. Напомним, Гусев уже выступал за СКА с 2015 по 2019 год. Он до сих пор является вторым в списке лучших бомбардиров армейцев с Невы: в 272 матчах на его счету 318 (104 + 214) очков. В клубе подчеркнули, что играть Гусев будет под «своим родным 97-м номером».
Наш 97! ⭐ Никита Гусев возвращается в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 12, 2021
Подробности 📢: https://t.co/pR1toJ4G2K pic.twitter.com/tYMR2cUuXV
Никита Гусев начинал карьеру в клубе МХЛ «Красная армия», в СКА он в первый раз перешел в 2015 году. В 2017-м в составе петербуржцев стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. В 2019 году он перешел в «Нью-Джерси», два сезона провел в США.
В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом Пхенчхана, а также бронзовым призером чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.