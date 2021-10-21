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Путин: Мы двигаемся в направлении признания талибов*

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Владимир Путин считает, что решение об исключении движения «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) должно приниматься на уровне ООН. Об этом президент России заявил 21 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне в Москве дипломаты десяти стран провели переговоры с «Талибаном»*, который хочет добиться легитимизации.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (8)

Wert
"Большая игра" , продолжение.
266316558
Во как оно всё поворачивается! Однако! А нам теперь как быть? Радоваться и в дёсны их целовать!
266405415
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный м.омент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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