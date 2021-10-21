Путин: Мы двигаемся в направлении признания талибов*

Владимир Путин считает, что решение об исключении движения «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) должно приниматься на уровне ООН. Об этом президент России заявил 21 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».



«Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — подчеркнул Путин.

