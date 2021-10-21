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Перенесенный ковид — это медотвод. Смольный объяснил, как будет оценивать вакцинацию 80% персонала в сфере торговли и услуг

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Справка о перенесенном заболевании COVID-19 будет считаться медотводом, а 80% сотрудников, которых надо привить, будут отсчитываться от оставшихся. Такое разъяснение дал 21 сентября глава Ситуационного центра по соблюдению коронавирусных стандартов безопасности Александр Ситов в ходе круглого стола, организованного «Деловой Россией».

«Мы обсуждали, как необходимо трактовать постановление главного санитарного врача о вакцинации. От фактической численности тех, кто у вас работает на предприятии, вычитаются те, у кого есть официальные медотводы. Туда же попадают переболевшие в течение шести месяцев, беременные и подростки. От оставшейся численности 80% необходимо привить», — сказал он.

Постановление главного санитарного врача Петербурга об обязательной вакцинации ряда отраслей появилось 12 октября. 18 октября данные правила также закреплены в городском 121-м коронавирусном постановлении. Предприятиям, попавшим в список, нужно обеспечить не менее 80% сотрудников первым уколом двухкомпонентной вакцины (или единственным уколом однокомпонентной) до 15 ноября. До 15 декабря не менее 80% должны пройти полный цикл вакцинации. Исключение делалось только для обладателей медотвода. Однако текст не упоминал переболевших и оставлял пространство для толкования, что они вместе с теми, которым прививка противопоказана, должны уместиться в 20%.

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Комментарии (3)

Mikle776
как всегда законодательные акты пишут так, что потом исполнители сидят и спорят- гадают как же трактовать этот шедевр от законодателя...
asgard
А человек с антителами переболевший "на ногах" почему то переболевшим не считается. Слишком хороший иммунитет? Надо еще вакцинкой добавить?
Fluorostar
Свобода выбора, говоришь?))))
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