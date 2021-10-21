ВОЗ: От коронавируса в мире умерли более 100 тысяч медиков

Более 100 тысяч медиков умерли от COVID-19 в период с января 2020-го по май 2021 года. Об этом 21 октября сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



«Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 года по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке», — сказал гендиректор ВОЗ (цитата по РИА Новости).



Он отметил, что в среднем в мире полностью привиты 2/5 медицинских работников. Это следует из данных по 119 странам. ВОЗ призвала усилить защиту врачей от COVID-19.

