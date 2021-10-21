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ВОЗ: От коронавируса в мире умерли более 100 тысяч медиков

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Более 100 тысяч медиков умерли от COVID-19 в период с января 2020-го по май 2021 года. Об этом 21 октября сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 года по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке», — сказал гендиректор ВОЗ (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что в среднем в мире полностью привиты 2/5 медицинских работников. Это следует из данных по 119 странам. ВОЗ призвала усилить защиту врачей от COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетовал на то, что порой люди с хорошим образованием и научными степенями отказываются от прививки против коронавируса. Глава государства призвал россиян активно проходить вакцинацию.

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Комментарии (2)

07A
Жаль 10 дивизий врачей, погибших от болезни, которой нет! Или есть, просто некоторым страшно вытащить голову из песка! Столкновение с реальностью не каждый выдерживает, и это, кстати, данные не ВЦИОМ!
А13579
"Могли умереть" и "умерли" - разные понятия. Опять полуправда-полуложь?
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