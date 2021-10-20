«Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями [не хотят прививаться]», — заявил 20 октября Владимир Путин.
Глава государства посетовал, что уровень вакцинации остается «невысоким». Он отметил, что даже он вел «странные разговоры» со знакомыми, с которыми говорил о прививке. В ответ президента спрашивали, вакцинировался ли он. Однако, когда Путин привился, эти люди все еще не торопились следовать его примеру.
«Еще раз призываю граждан активно прививаться», — резюмировал президент.
Президент также попросил россиян брать больничный, если кто-то в их семье заболел COVID-19.
Путин о «странных разговорах» со знакомыми: Не понимаю, почему люди со степенями откладывают вакцинацию
Президент призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19
«Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями [не хотят прививаться]», — заявил 20 октября Владимир Путин.