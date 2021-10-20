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Путин о «странных разговорах» со знакомыми: Не понимаю, почему люди со степенями откладывают вакцинацию

Президент призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19

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«Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями [не хотят прививаться]», — заявил 20 октября Владимир Путин.

Глава государства посетовал, что уровень вакцинации остается «невысоким». Он отметил, что даже он вел «странные разговоры» со знакомыми, с которыми говорил о прививке. В ответ президента спрашивали, вакцинировался ли он. Однако, когда Путин привился, эти люди все еще не торопились следовать его примеру.

«Еще раз призываю граждан активно прививаться», — резюмировал президент.

Президент также попросил россиян брать больничный, если кто-то в их семье заболел COVID-19.

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Комментарии (19)

iphonedimona
На моей памяти, Путин дважды сказал правду. На совещании правительства - "... наша главная задача - борьба с доходами граждан..." (Есть видеозапись). И знаменитое "она утонула..." Это "утонула" можно толковать и в отношении всей страны.
266392659
в детстве любил слушать сказки перед сном. но, когда сказки рассказывают взрослым и пытаются внушить, что это не сказка, а быль, то это сверх наглости. умный как раз это понимает.
Aspetro
Пусть QR-код предъявит
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