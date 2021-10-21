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Рядом с колледжем в Кировском районе стреляли из сигнального пистолета

Учебное заведение в Кировском районе Петербурга перешло в осадное положение после сообщений о шутинге, которые разлетелись по чатам 21 октября. Подозрительного и небезоружного нашли.

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Как стало известно «Фонтанке», в четверг утром до сведения полиции довели информацию о стрелках из закрытых чатов. В список заведений, которые подверглись проверке, попал, в том числе, Петровский колледж. По предварительным данным, усилить меры безопасности в колледже на время проверки попросил участковый, а через пару часов в правоохранительные органы поступило новое сообщение: из колледжа жаловались на закрытые двери.

Нарушителя спокойствия нашли на территории учебного заведения. В отдел увезли мужчину с сигнальным пистолетом. В Смольном «Фонтанке» подтвердили, что выстрел был сделан на улице, рядом с колледжем.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

ЛуМумба
Шутинг? А слова "стрельба", "перестрелка" райтеру данного материала незнакомы?
Фонтанка, найдите журналистов, избавьтесь от райтеров!
lamer
Блин, дебилы, идиоты, имбециллы, да угомонитесь наконец. От вас нам, нормальным владельцам оружия, только лишний попаболь.
07A
К училищам профессионального образования, ставших потом колледжами, в былые времена добрые люди и с пистолетом не походили!
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