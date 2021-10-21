Рядом с колледжем в Кировском районе стреляли из сигнального пистолета

Как стало известно «Фонтанке», в четверг утром до сведения полиции довели информацию о стрелках из закрытых чатов. В список заведений, которые подверглись проверке, попал, в том числе, Петровский колледж. По предварительным данным, усилить меры безопасности в колледже на время проверки попросил участковый, а через пару часов в правоохранительные органы поступило новое сообщение: из колледжа жаловались на закрытые двери.

Нарушителя спокойствия нашли на территории учебного заведения. В отдел увезли мужчину с сигнальным пистолетом. В Смольном «Фонтанке» подтвердили, что выстрел был сделан на улице, рядом с колледжем.