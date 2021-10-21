Обещали показать кролика. В Москве двое изнасиловали наивную женщину

В Москве двое мужчин изнасиловали женщину. Подозреваемые задержаны, сообщает 21 октября «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя столичного управления СКР Юлию Иванову.



Пострадавшая познакомилась со своими обидчиками в кафе 18 октября. Мужчины заманили ее в квартиру в Кунцева, пообещав показать ей живущего у одного из них кролика. В итоге женщина была изнасилована.



Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Ленобласти задержали подозреваемого в изнасилованиях жительниц Кудрово. Мужчина дал признательные показания.

