FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Обещали показать кролика. В Москве двое изнасиловали наивную женщину

7
Печать

В Москве двое мужчин изнасиловали женщину. Подозреваемые задержаны, сообщает 21 октября «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя столичного управления СКР Юлию Иванову.

Пострадавшая познакомилась со своими обидчиками в кафе 18 октября. Мужчины заманили ее в квартиру в Кунцева, пообещав показать ей живущего у одного из них кролика. В итоге женщина была изнасилована.

Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Ленобласти задержали подозреваемого в изнасилованиях жительниц Кудрово. Мужчина дал признательные показания.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Pilat
Ага, конечно...наивная..
Это скорее эти двое наивные,
А она им сказала
-значит так балбесы, либо вы мне отстегиваете 100 000, либо едите в колонию развлекать зека.
А они такие
_ ты что дура? Сама же пришла, на всё согласилась, иди вон отсюда....
Она и пошла.
Следующие клиенты будут сговорчивей.
AlBerkut
Но ничего, теперь кролики будут иметь несколько лет удовольствий от затейников, и кроликов показывать будут, но больше крольчих😂😂😂
Anatoly_spb
да уж.. показали кролика....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний