Подозреваемого в изнасиловании жительниц Кудрово задержали. СК просит присмотреться к нему

Следователи задержали 33-летнего мигранта, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в Ленобласти. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



По данным следствия, мужчина совершал преступления в июле и августе 2019 года в районе города Кудрово. Тогда по горячим следам поймать злоумышленника не удалось.



Задержанный уже дал признательные показания и заявил, что прятался от закона за границей.

