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Подозреваемого в изнасиловании жительниц Кудрово задержали. СК просит присмотреться к нему

В Ленобласти задержали мигранта, подозреваемого в изнасилованиях

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Следователи задержали 33-летнего мигранта, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в Ленобласти. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, мужчина совершал преступления в июле и августе 2019 года в районе города Кудрово. Тогда по горячим следам поймать злоумышленника не удалось.

Задержанный уже дал признательные показания и заявил, что прятался от закона за границей.

СУ СК РФ по Ленобласти

«Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области обращается к гражданам, обладающим информацией о совершении данным мужчиной иных случаев противоправных действий, просьба обращаться по номеру телефона: +7(812) 492-01-58», — добавили в СК.

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Комментарии (2)

pila_grigoryeva
надеюсь все помнят что у преступности нет национальности
Ну и что что почти все тяжкие телесные и изнасилования это выходцы с кавказа и средней азии
Просто совпадение
NAFTALIN 2000-2036
кажись, это Редиска (нехороший человек) здесь, присел.
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