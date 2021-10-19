Подозреваемого в изнасиловании жительниц Кудрово задержали. СК просит присмотреться к нему

Следователи задержали 33-летнего мигранта, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в Ленобласти. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, мужчина совершал преступления в июле и августе 2019 года в районе города Кудрово. Тогда по горячим следам поймать злоумышленника не удалось.
Задержанный уже дал признательные показания и заявил, что прятался от закона за границей.
СУ СК РФ по Ленобласти
«Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области обращается к гражданам, обладающим информацией о совершении данным мужчиной иных случаев противоправных действий, просьба обращаться по номеру телефона: +7(812) 492-01-58», — добавили в СК.