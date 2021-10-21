QR-коды отдыху не помеха. В Сочи ожидают более 120 тысяч туристов в ноябрьские выходные

Власти Сочи ожидают наплыва туристов в период ноябрьских выходных. Он будет сопоставим с летним сезоном.



«По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек. Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедут железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона», — заявил 21 октября мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.



По его словам, туристы также активно бронируют места на предстоящую зиму.

