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QR-коды отдыху не помеха. В Сочи ожидают более 120 тысяч туристов в ноябрьские выходные

В Сочи приедут свыше 120 тысяч туристов в ноябрьские выходные

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Власти Сочи ожидают наплыва туристов в период ноябрьских выходных. Он будет сопоставим с летним сезоном.

«По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек. Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедут железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона», — заявил 21 октября мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

По его словам, туристы также активно бронируют места на предстоящую зиму.

Ранее сообщалось, что на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Сочи и других городах-курортах Краснодарского края в рестораны, кафе и другие заведения будут пускать только при наличии QR-кода.

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Комментарии (15)

265055770
Ну вот. А я-то надеялся, что там все закроют, цены упадут, и я, наконец-таки, туда выберусь...
dedmoroz_5e4d8827384c2
«По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек. Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедут железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона»

наверное, это по расчётам, а по факту билеты сдаются обратно в кассу, опять дача переигрывает всех))
266094585
Кар Коды отдыху на даче не помеха=) Красота в любое время года.
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