QR-коды теперь и в Сочи. Краснодарский край ввел новые ковидные ограничения

Власти Краснодарского края приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения. В рестораны и кафе Сочи и других городов-курортов будут пускать по QR-коду.
«Учитывая теплую погоду, вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — заявил 21 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
По его словам, на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Краснодарском крае ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий.
С 25 октября по 1 декабря на массовые мероприятия будут допускать только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.
А с 30 октября по 7 ноября QR-код понадобится для входа в рестораны, кафе и другие заведения в городах-курортах.
Ранее сообщалось, что в Крыму будут введены QR-коды для заселения в отели, гостиницы и санатории. Это же касается экскурсий, кафе, ресторанов и прочих мест.