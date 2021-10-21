QR-коды теперь и в Сочи. Краснодарский край ввел новые ковидные ограничения

Власти Краснодарского края приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения. В рестораны и кафе Сочи и других городов-курортов будут пускать по QR-коду.



«Учитывая теплую погоду, вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — заявил 21 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.



По его словам, на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Краснодарском крае ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий.

