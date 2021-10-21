FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Скандинавию» засыпало щебнем после лобовой встречи фуры и самосвала. Есть пострадавшие

Два человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиками на «Скандинавии»

Серьезная авария с участием большегрузов произошла днем 21 октября на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти. В результате дрога покрылась слоем щебня.

3
Печать
Фото: читатель 47news
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около часа дня поступила информация о ДТП на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». По предварительным данным, там лоб в лоб столкнулись большегрузы DAF и Mercedes. Первый в результате отбросило на обочину, а второй развернуло поперек дороги и опрокинуло на бок. Щебень, который вез «Мерседес», высыпался на проезжую часть и обочину.

ПоделитьсяПоделиться

В результате ДТП травмы получили два человека. Пострадавших передали медикам. На месте работают инспекторы ГИБДД. Последствия аварии ликвидируют сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Фото: читатель 47news

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

mccaron
Оба живые? Иномарки рулят
мухомор
Потом оба профессионала в больничной палате объясняют друг друг другу про слепые зоны.
Платон, всемогущий, продолжай долбить этих профи ещё сильнее!
Static
Гонщики на большегрузах. Чего-то их там стало много.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний