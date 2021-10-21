«Скандинавию» засыпало щебнем после лобовой встречи фуры и самосвала. Есть пострадавшие

Как сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около часа дня поступила информация о ДТП на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». По предварительным данным, там лоб в лоб столкнулись большегрузы DAF и Mercedes. Первый в результате отбросило на обочину, а второй развернуло поперек дороги и опрокинуло на бок. Щебень, который вез «Мерседес», высыпался на проезжую часть и обочину.
В результате ДТП травмы получили два человека. Пострадавших передали медикам. На месте работают инспекторы ГИБДД. Последствия аварии ликвидируют сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.