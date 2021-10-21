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«Теплосеть» убрала с Пражской горячее «озеро»

На Пражской улице завершены ремонтные работы на аварийной трубе

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«Теплосеть» завершила работы по ликвидации последствий аварии на трубопроводе во Фрунзенском районе.

Как сообщили в пресс-службе компании 21 октября, аварийные бригады с 15:30 разъезжаются от дома 7, корпус 3, по Пражской улице. Ремонтные работы на трубе, где около 4 утра нашли дефект, завершены с опережением сроков.

«Система отопления переведена в штатный режим», — отмечают в «Теплосети».

Как писала «Фонтанка», ночью на Пражской из-за аварии на трубопроводе забил гейзер и образовалось горячее «озеро», которое жителям приходилось обходить по газонам.

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