«Теплосеть» убрала с Пражской горячее «озеро»

«Теплосеть» завершила работы по ликвидации последствий аварии на трубопроводе во Фрунзенском районе.



Как сообщили в пресс-службе компании 21 октября, аварийные бригады с 15:30 разъезжаются от дома 7, корпус 3, по Пражской улице. Ремонтные работы на трубе, где около 4 утра нашли дефект, завершены с опережением сроков.



«Система отопления переведена в штатный режим», — отмечают в «Теплосети».



Как писала «Фонтанка», ночью на Пражской из-за аварии на трубопроводе забил гейзер и образовалось горячее «озеро», которое жителям приходилось обходить по газонам.

