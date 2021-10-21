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Поджигатель машины Росгвардии во время митинга в Москве отправится в колонию на три года

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Пресненский суд Москвы вынес приговор Сергею Василенко за поджог машины Росгвардии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба столичных судов.

Как пишет РИА Новости, по версии следствия, Василенко поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии во время несогласованного митинга в столице 31 января. Огонь сразу же потушили, никто не пострадал.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее «Фонтанка» писала, что суд оставил в силе реальный срок петербуржцу Николаю Девятому за нападение на полицейских в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Он осужден на 4,5 года колонии.

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Комментарии (1)

лексус
А того мигранта что сжег две полицейские машины у нас в отделе на ветеранов когда найдут и осудят? А ну это другое, это был не митинг а просто угроза обществу, это мелочи. Давайте менты продолжайте, Путин вас первых предаст, будете скоро от мигрантов в машинах прятатся как гаишник от чнченцев
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