Поджигатель машины Росгвардии во время митинга в Москве отправится в колонию на три года

Пресненский суд Москвы вынес приговор Сергею Василенко за поджог машины Росгвардии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба столичных судов.



Как пишет РИА Новости, по версии следствия, Василенко поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии во время несогласованного митинга в столице 31 января. Огонь сразу же потушили, никто не пострадал.



Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.



Ранее «Фонтанка» писала, что суд оставил в силе реальный срок петербуржцу Николаю Девятому за нападение на полицейских в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Он осужден на 4,5 года колонии.

