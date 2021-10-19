FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Петербуржцу Девятому оставили в силе реальный срок за нападение на полицейских. Он жаловался на избиения в СИЗО

Суд оставил в силе приговор петербуржцу Девятому за нападение на полицейских

0
Печать

Горсуд в Петербурге не стал менять приговор Николаю Девятому, получившему 4,5 года колонии за нападение на полицейских. Его оставили в распоряжении ФСИН, на которую осужденный жаловался в ФСБ.

Как сообщил «Фонтанке» 19 октября адвокат Владимир Терещенко, защита просила апелляционную инстанцию назначить Девятому условное наказание и уменьшить компенсацию морального вреда потерпевшим.

«Нам отказали», — уточнил Терещенко.

Прокурора и полицейских реальный приговор устроил, передает пресс-служба судов.

В январе 2021 года Девятый нокаутировал двух полицейских на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. В следственном изоляторе он стал свидетелем систематических вымогательств и избиений, следует из его обращения в ФСБ. Девятого перестали возить на заседания. Защита полагала, что ему мстили за огласку.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний