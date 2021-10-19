Петербуржцу Девятому оставили в силе реальный срок за нападение на полицейских. Он жаловался на избиения в СИЗО

Горсуд в Петербурге не стал менять приговор Николаю Девятому, получившему 4,5 года колонии за нападение на полицейских. Его оставили в распоряжении ФСИН, на которую осужденный жаловался в ФСБ.
Как сообщил «Фонтанке» 19 октября адвокат Владимир Терещенко, защита просила апелляционную инстанцию назначить Девятому условное наказание и уменьшить компенсацию морального вреда потерпевшим.
«Нам отказали», — уточнил Терещенко.
Прокурора и полицейских реальный приговор устроил, передает пресс-служба судов.
В январе 2021 года Девятый нокаутировал двух полицейских на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. В следственном изоляторе он стал свидетелем систематических вымогательств и избиений, следует из его обращения в ФСБ. Девятого перестали возить на заседания. Защита полагала, что ему мстили за огласку.