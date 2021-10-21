FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Честно? Мне пофиг». В соцсетях усомнились в правдивости истории про москвичку, которая умерла, заразив себя ковидом

Доктор Павел Бранд не стал раскрывать источник истории про умершую после «ковидной вечеринки» москвичку

12
Печать

Пользователи соцсетей назвали фейком и пропагандой вакцинации рассказ директора клиники «Семейная» Павла Бранда. Он ответил, что «пофиг».

Про сомнения комментаторов Бранд написал у себя в Facebook 21 октября. Ранее он опубликовал скриншоты переписки якобы со своим знакомым. Автор сообщений утверждал, что жительница Москвы специально вместе с дочерьми пришла в гости к зараженной ковидом подруге. Она считала, что сможет переболеть в легкой форме, но в итоге умерла.

«Меня немного заколебали СМИ на эту тему с вопросами про контакты моего знакомого или фамилию девушки, чтобы сделать об этом сюжет. Для непонятливых. Человек не хочет общаться со СМИ. Он хотел только огласки, чтобы такого не повторялось. Фамилию девушки он не скажет и номер школы тоже», — был категоричен доктор.

Он также сообщил, что ему «пофиг» на комментаторов, которые считают историю фейком, и проверять правдивость он не будет. «Мне даже неважно, правда это или фантазия того, кто мне это прислал. Я опубликовал эту историю не для того, чтобы кого-то в чем-то убеждать, а для иллюстрации одного из тысяч примеров человеческой глупости и необдуманных поступков, которые люди совершают каждый день», — поделился Бранд.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

VKuser3240935
я привился, а мракобесы мне неинтересны.
Arkos
Почему не зреть в корень?
Какая в принципе разница.. хотела она заразиться или нет.
Суть в том, что дамочка не привилась, не соблюдала меры предосторожности и- в ящик сыграла, да ещё с собой имела шанс забрать детей и мужа.
Реально, люди которые привились являются заложниками ковид диссидентов, в том смысле , что вводятся всякие ограничения и страдает бизнес. А это приводит к материальным и финансовым убыткам для всех.
Аппаратчик мокрой классификации
Ай-яй-яй. Как нехорошо получилось. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний