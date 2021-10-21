«Честно? Мне пофиг». В соцсетях усомнились в правдивости истории про москвичку, которая умерла, заразив себя ковидом

Пользователи соцсетей назвали фейком и пропагандой вакцинации рассказ директора клиники «Семейная» Павла Бранда. Он ответил, что «пофиг».

Про сомнения комментаторов Бранд написал у себя в Facebook 21 октября. Ранее он опубликовал скриншоты переписки якобы со своим знакомым. Автор сообщений утверждал, что жительница Москвы специально вместе с дочерьми пришла в гости к зараженной ковидом подруге. Она считала, что сможет переболеть в легкой форме, но в итоге умерла.

«Меня немного заколебали СМИ на эту тему с вопросами про контакты моего знакомого или фамилию девушки, чтобы сделать об этом сюжет. Для непонятливых. Человек не хочет общаться со СМИ. Он хотел только огласки, чтобы такого не повторялось. Фамилию девушки он не скажет и номер школы тоже», — был категоричен доктор.