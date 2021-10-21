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Начался прием заявок от потенциальных покупателей корпусов бывшего военного завода в Кронштадте

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Российский аукционный дом (РАД) 21 октября начал прием заявок на участие в торгах семи корпусов бывшего военного завода «18-й Арсенал ВМФ» в Кронштадте. Начальная цена лота составляет 480 млн рублей.

РАД закончит принимать заявки 15 декабря. Сам аукцион запланирован на 17 декабря.

Конкурсный управляющий обанкротившегося «18-го Арсенала» безуспешно пытался продать лот в 2019 году за 130 млн рублей. В марте 2020 года он был выставлен на торги по цене 117 млн. Они шли на понижение, и 25 марта была зафиксирована окончательная цена — 52,8 млн рублей. За эту сумму имущество приобрел 19-летний петербуржец Роман Марнов, но в права собственности так и не вступил. Вместо него владельцем недвижимости в июле 2020 года стал крупный петербургский оператор по обращению с металлоломом «Экспорт групп». Именно по его заказу будут проводиться торги в конце года. При этом начальная цена лота увеличилась с последнего аукциона в несколько раз.

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