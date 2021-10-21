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«Ералаш» требует у вдовы Грачевского рассчитаться за долги мужа. Иск подан на 18,5 млн

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Требование на 18,5 миллиона рублей предьявили компания «Ералаш» и одноименный продюсерский центр к Екатерине Белоцерковской. Вдова создателя киножурнала судится с другом умершего супруга.

Об иске 21 октября сообщает Starhit, он уже зарегистрирован в Мещанском районном суде. Адвокат Белоцерковской отметил, что деньги, вероятно, брал в долг ее супруг Борис Грачевский. Он добавил, что у вдовы нет денег и из-за судов она не может вступить в наследство.

«Ералашем» после смерти Грачевского от коронавируса в январе этого года управляет его друг, Аркадий Григорян. Белоцерковская тоже обращалась в суд. Она требует признать поддельной подпись супруга, которой кинопродюсер якобы пытается отобрать половину наследства. На долю претендует и первая жена Грачевского, с которой он развелся больше 10 лет назад.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Вот так ералаш в реале воплощается.
Пляски на костях, точнее драка на них, так это называется...
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