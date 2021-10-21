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На Колтушском шоссе до весны поменялась схема движения

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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На расширяемом Колтушском шоссе — одной из главных региональных дорог Всеволожского района Ленобласти, соединяющей его с Петербургом, — вновь изменили схему проезда. Новая будет действовать до весны.

Как сообщает 21 октября пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, в ночь на четверг, 21 октября, дорожники закрыли часть полосы в сторону Колтушей от Голландской улицы до заправки «Лукойл». Поток транспорта оттуда пустили по левой половине шоссе, где специально была сделана часть новой дороги. На закрытой части продолжают переустройство инженерных сетей, попадающих в границы реконструкции. В частности, идет монтаж части нового газопровода, куда впоследствии переключат подачу газа.

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Кроме того, в начале следующей недели дорожники выйдут на участок Колтушского шоссе от КАД до Новой улицы в Янино. Там начнут делать временную дорогу.

В ходе реконструкции участок Колтушского шоссе от КАД до поворота к Суоранде расширят с двух до четырех полос, убрав «бутылочное горлышко» на въезде в Петербург. На магистрали смонтируют освещение и сделают тротуары. Завершить работы, по контракту, должны к концу лета 2024 года. А вскоре расширение продолжат и на участке от Суоранды до перекрестка с Воейковским шоссе. «В начале октября область получила подтверждение готовности правительства России предоставить на эти цели инфраструктурный кредит в размере 2,5 млрд рублей», — добавляют в пресс-службе.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
ну всё, теперь цены на недвижимость в Суоранде взлетят :-) Т
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