На Колтушском шоссе до весны поменялась схема движения

На расширяемом Колтушском шоссе — одной из главных региональных дорог Всеволожского района Ленобласти, соединяющей его с Петербургом, — вновь изменили схему проезда. Новая будет действовать до весны.

Как сообщает 21 октября пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, в ночь на четверг, 21 октября, дорожники закрыли часть полосы в сторону Колтушей от Голландской улицы до заправки «Лукойл». Поток транспорта оттуда пустили по левой половине шоссе, где специально была сделана часть новой дороги. На закрытой части продолжают переустройство инженерных сетей, попадающих в границы реконструкции. В частности, идет монтаж части нового газопровода, куда впоследствии переключат подачу газа.