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Проигравший выборы депутат, который занимался «ничем», возвращается в петербургский парламент. Будет помогать в общем

Виктор Сысоев устроился на работу в ЗакС

Самый юный депутат Законодательного собрания прошлого созыва, Виктор Сысоев, вернулся на работу в Мариинский дворец. Как рассказали «Фонтанке» 21 октября в ЛДПР, его взяли помощником депутата.

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Помогать Сысоев будет депутату Максиму Яковлеву. На вопрос, в какой сфере, партийцы сообщили, что речь идёт об «общих вопросах».

Виктор Сысоев выборы в 2021 году проиграл своей матери, депутату от «Единой России» Любови Егоровой. По списку он также не смог попасть в городской парламент, ему пришлось отказаться от мандата в пользу Максима Яковлева.

В 2016 году 22-летний элдэпээровец, сын лыжницы Егоровой, избрался депутатом неожиданно для своих однопартийцев. В беседе с «Фонтанкой» он предложил корреспонденту самостоятельно придумать ему избирательную программу и добавил, что намерен заниматься в ЗакСе «ничем». Он сдержал своё обещание, за пять лет под его авторством было принято несколько законопроектов, все они были техническими и написаны не им самим, а аппаратом комитета по законодательству.

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Комментарии (9)

DenArch
Поганое дно …..
тащут теперь во власть своих детушек
teodor
это дно
Dimitry Antonov
Сын и мать, какая достойная и образцово-показательная семья! Спортсмены, депутаты!
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