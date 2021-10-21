Проигравший выборы депутат, который занимался «ничем», возвращается в петербургский парламент. Будет помогать в общем

Помогать Сысоев будет депутату Максиму Яковлеву. На вопрос, в какой сфере, партийцы сообщили, что речь идёт об «общих вопросах».



Виктор Сысоев выборы в 2021 году проиграл своей матери, депутату от «Единой России» Любови Егоровой. По списку он также не смог попасть в городской парламент, ему пришлось отказаться от мандата в пользу Максима Яковлева.

В 2016 году 22-летний элдэпээровец, сын лыжницы Егоровой, избрался депутатом неожиданно для своих однопартийцев. В беседе с «Фонтанкой» он предложил корреспонденту самостоятельно придумать ему избирательную программу и добавил, что намерен заниматься в ЗакСе «ничем». Он сдержал своё обещание, за пять лет под его авторством было принято несколько законопроектов, все они были техническими и написаны не им самим, а аппаратом комитета по законодательству.