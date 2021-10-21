Центр «Э» задержал в Петербурге семерых с пистолетами. Двое «героев» общественности знакомы

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, оперативники нашли в помещении общепита четыре пистолета, лишь один из них можно с уверенностью назвать легальным. Это GRAND POWER, зарегистрированный на 32-летнего посетителя кафе по имени Азамат. Остальные — ПМ, ASTRA со стертым номером и «потерянный» по документам второй GRAND POWER — будут тщательно изучены экспертами.

Сотрудники Центра «Э» провели обыск в кафе «Дольче Вита» на проспекте Шаумяна в Петербурге. Печально известное заведение, за которым три года назад оторвало руку молодому человеку, стало местом встречи семерых выходцев из Азербайджана.

Двое из семерых задержанных мужчин «Фонтанке» хорошо знакомы по былым «заслугам». Первый — Эльшад Буттаев. В 2019 году он получил условный срок за то, что двумя годами ранее с компанией единомышленников похитил бизнесмена в Ленобласти и требовал от него 12 млн рублей.

Второй — Шаиг Мамедов. В апреле этого года его арестовывал Красносельский районный суд по делу о стрельбе на свадьбе. Не менее 8 пуль он выпустил из GRAND POWER на Летчика Лихолетова. Оружие тогда нашлось у многих гостей, «Фонтанка» публиковала видео. В июле суд приговорил его к 7 месяцам колонии общего режима, срок в СИЗО частично зачли, так что свое он успел отсидеть.

Задержанных развезли по четырем отделам полиции Красногвардейского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по «оружейной» 222-й статье УК РФ.