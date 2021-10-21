FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Центр «Э» задержал в Петербурге семерых с пистолетами. Двое «героев» общественности знакомы

После обыска в кафе на Шаумяна в полицию поехали 7 человек

9
Печать

Сотрудники Центра «Э» провели обыск в кафе «Дольче Вита» на проспекте Шаумяна в Петербурге. Печально известное заведение, за которым три года назад оторвало руку молодому человеку, стало местом встречи семерых выходцев из Азербайджана.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, оперативники нашли в помещении общепита четыре пистолета, лишь один из них можно с уверенностью назвать легальным. Это GRAND POWER, зарегистрированный на 32-летнего посетителя кафе по имени Азамат. Остальные — ПМ, ASTRA со стертым номером и «потерянный» по документам второй GRAND POWER — будут тщательно изучены экспертами.

Двое из семерых задержанных мужчин «Фонтанке» хорошо знакомы по былым «заслугам». Первый — Эльшад Буттаев. В 2019 году он получил условный срок за то, что двумя годами ранее с компанией единомышленников похитил бизнесмена в Ленобласти и требовал от него 12 млн рублей.

Второй — Шаиг Мамедов. В апреле этого года его арестовывал Красносельский районный суд по делу о стрельбе на свадьбе. Не менее 8 пуль он выпустил из GRAND POWER на Летчика Лихолетова. Оружие тогда нашлось у многих гостей, «Фонтанка» публиковала видео. В июле суд приговорил его к 7 месяцам колонии общего режима, срок в СИЗО частично зачли, так что свое он успел отсидеть.

Задержанных развезли по четырем отделам полиции Красногвардейского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по «оружейной» 222-й статье УК РФ.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Яхта
За похищение человека условно, это цирк какой-то, вышлите их на историческую родину и родню всю туда-же!
Skazochny
отпустите, это же земляки нашего губернатора, им можно, они не знали.
LOM
Условно, за похищение человека? Красота.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний