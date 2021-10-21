Центр «Э» задержал в Петербурге семерых с пистолетами. Двое «героев» общественности знакомы

Сотрудники Центра «Э» провели обыск в кафе «Дольче Вита» на проспекте Шаумяна в Петербурге. Печально известное заведение, за которым три года назад оторвало руку молодому человеку, стало местом встречи семерых выходцев из Азербайджана.
Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, оперативники нашли в помещении общепита четыре пистолета, лишь один из них можно с уверенностью назвать легальным. Это GRAND POWER, зарегистрированный на 32-летнего посетителя кафе по имени Азамат. Остальные — ПМ, ASTRA со стертым номером и «потерянный» по документам второй GRAND POWER — будут тщательно изучены экспертами.
Двое из семерых задержанных мужчин «Фонтанке» хорошо знакомы по былым «заслугам». Первый — Эльшад Буттаев. В 2019 году он получил условный срок за то, что двумя годами ранее с компанией единомышленников похитил бизнесмена в Ленобласти и требовал от него 12 млн рублей.
Второй — Шаиг Мамедов. В апреле этого года его арестовывал Красносельский районный суд по делу о стрельбе на свадьбе. Не менее 8 пуль он выпустил из GRAND POWER на Летчика Лихолетова. Оружие тогда нашлось у многих гостей, «Фонтанка» публиковала видео. В июле суд приговорил его к 7 месяцам колонии общего режима, срок в СИЗО частично зачли, так что свое он успел отсидеть.
Задержанных развезли по четырем отделам полиции Красногвардейского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по «оружейной» 222-й статье УК РФ.