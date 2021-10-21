Глава Минпромторга Мантуров рассказал, кто продолжит трудиться в нерабочие ноябрьские дни

Некоторые предприятия должны будут продолжить работу в нерабочие дни, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Их список опубликовал РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
По словам министра, закрываться не будут системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок «антиковидной номенклатуры» — лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров, а также продуктовый ретейл.
«Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — добавил Мантуров.
Таким образом, в версии Минпромторга нерабочая неделя будет в целом повторять локадаун весны 2020 года. Но точные правила установят сами регионы.
На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России и рекордной смертности президент Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С таким предложением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября или продлиться после 7 ноября.