Глава Минпромторга Мантуров рассказал, кто продолжит трудиться в нерабочие ноябрьские дни

Некоторые предприятия должны будут продолжить работу в нерабочие дни, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Их список опубликовал РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам министра, закрываться не будут системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок «антиковидной номенклатуры» — лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров, а также продуктовый ретейл.