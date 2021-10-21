В Google заявили об атаках «русскоязычных хакеров» на блогеров в YouTube

Как сообщили накануне вечером, 20 октября, в блоге компании, группу хакеров набрали «на русскоязычном форуме». Злоумышленники писали блогерам на электронную почту от имени реальных компаний, предлагая сотрудничество. В сообщениях содержались ссылки, активизировавшие работу вредоносного софта, крадущего файлы cookie. Хакеры таким образом получали доступ к YouTube-каналу и либо продавали его, либо использовали для мошенничества с криптовалютой. Общая стоимость краденых каналов составляла от 3 до 4 тысяч долларов в зависимости от количества подписчиков.

В Google также уточнили, что с мая 2021 года компания смогла уменьшить на 99,6 % количество фишинговых сообщений, отправляемых через почтовый сервис Gmail. Кроме этого, заблокированы 1,6 млн подобных сообщений, отправленных пользователям, и 2,4 тысячи таких файлов. Восстановить получилось около 4 тысяч аккаунтов.



Напомним, в компании Microsoft ранее заявили, что больше половины кибератак в мире совершили хакеры из России.

