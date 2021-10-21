FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Google заявили об атаках «русскоязычных хакеров» на блогеров в YouTube

С конца 2019 года Google занимается предотвращением организованных «русскоговорящими хакерами» фишинговых атак против YouTube-блогеров. Данные о них уже переданы в ФБР.

1
Печать

Как сообщили накануне вечером, 20 октября, в блоге компании, группу хакеров набрали «на русскоязычном форуме». Злоумышленники писали блогерам на электронную почту от имени реальных компаний, предлагая сотрудничество. В сообщениях содержались ссылки, активизировавшие работу вредоносного софта, крадущего файлы cookie. Хакеры таким образом получали доступ к YouTube-каналу и либо продавали его, либо использовали для мошенничества с криптовалютой. Общая стоимость краденых каналов составляла от 3 до 4 тысяч долларов в зависимости от количества подписчиков.

В Google также уточнили, что с мая 2021 года компания смогла уменьшить на 99,6 % количество фишинговых сообщений, отправляемых через почтовый сервис Gmail. Кроме этого, заблокированы 1,6 млн подобных сообщений, отправленных пользователям, и 2,4 тысячи таких файлов. Восстановить получилось около 4 тысяч аккаунтов.

Напомним, в компании Microsoft ранее заявили, что больше половины кибератак в мире совершили хакеры из России.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Anatoly_spb
А как они подслушали на каком языке эти хакеры говорят?)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний