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Вестибюль «Площади Восстания» открыли после потопа

Второй вестибюль станции метро «Площадь Восстания» вновь открыт для пассажиров. Об этом 20 октября вечером сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

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Выход в сторону Московского вокзала снова заработал в 22:25. Закрывали его в 20:54 из-за «погодных условий». В метро уточнили, что вода затопила часть вестибюля, сейчас она уже «удалена».

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