Выход в сторону Московского вокзала снова заработал в 22:25. Закрывали его в 20:54 из-за «погодных условий». В метро уточнили, что вода затопила часть вестибюля, сейчас она уже «удалена».
Вестибюль «Площади Восстания» открыли после потопа
Второй вестибюль станции метро «Площадь Восстания» вновь открыт для пассажиров. Об этом 20 октября вечером сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Выход в сторону Московского вокзала снова заработал в 22:25. Закрывали его в 20:54 из-за «погодных условий». В метро уточнили, что вода затопила часть вестибюля, сейчас она уже «удалена».