Вход на станцию пришлось закрыть в 20:54, уточнили в метро. Выходить пассажиры могут в сторону Лиговского проспекта. В пресс-службе метро не смогли оперативно пояснить, чем именно вызвано такое решение. Ранее метеорологи предупреждали о надвигающемся на Петербург сильном ветре.
Вестибюль «Площади Восстания» в Петербурге закрыли из-за непогоды
Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» с выходом в сторону Московского вокзала закрыт «из-за погодных условий». Об этом вечером 20 октября сообщили в пресс-службе подземки.