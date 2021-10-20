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Вестибюль «Площади Восстания» в Петербурге закрыли из-за непогоды

Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» с выходом в сторону Московского вокзала закрыт «из-за погодных условий». Об этом вечером 20 октября сообщили в пресс-службе подземки.

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Вход на станцию пришлось закрыть в 20:54, уточнили в метро. Выходить пассажиры могут в сторону Лиговского проспекта. В пресс-службе метро не смогли оперативно пояснить, чем именно вызвано такое решение. Ранее метеорологи предупреждали о надвигающемся на Петербург сильном ветре.

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Наименее развитые страны (сокр. НРС) — официальный термин, употребляемый в рамках ООН. В этих государствах очень низкий уровень жизни, слабая экономика, люди и ресурсы подвержены воздействию стихий.
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