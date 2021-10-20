«Ответственность за страдания и смерть». В Финляндии более 500 человек вышли из рядов церкви после колонки епископа о вакцинации

В Финляндии за последние два дня из рядов Евангелическо-лютеранской церкви вышли 578 человек. Основной причиной они называют колонку епископа Хельсинки Теему Лааясало о вакцинации, сообщает 20 октября Yle.



Колонка епископа под названием «Непривитый несет ответственность за страдания и смерть ближнего» вышла 18 октября в издании Helsingin Sanomat. В ней священник утверждает, что люди без медицинских противопоказаний обязаны сделать прививку от COVID-19. По мнению Теему Лааясало, те, кто отказывается от вакцинации, «поступают эгоистично, аморально и не придают значения страданиям и смерти других людей».

