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«Ответственность за страдания и смерть». В Финляндии более 500 человек вышли из рядов церкви после колонки епископа о вакцинации

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В Финляндии за последние два дня из рядов Евангелическо-лютеранской церкви вышли 578 человек. Основной причиной они называют колонку епископа Хельсинки Теему Лааясало о вакцинации, сообщает 20 октября Yle.

Колонка епископа под названием «Непривитый несет ответственность за страдания и смерть ближнего» вышла 18 октября в издании Helsingin Sanomat. В ней священник утверждает, что люди без медицинских противопоказаний обязаны сделать прививку от COVID-19. По мнению Теему Лааясало, те, кто отказывается от вакцинации, «поступают эгоистично, аморально и не придают значения страданиям и смерти других людей».

Ряд прихожан посчитали текст «нехристианским и антинаучным», а священника обвинили в «риторике ненависти и попытке конфронтации».

Ранее папа римский Франциск назвал вакцинацию от коронавируса «актом любви». Также он поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин, за то, что теперь у человечества есть препараты, способные защитить от COVID-19.

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Комментарии (8)

260708081
Ересь. Иммунитет переболевшего действует лучше любой прививки. Хотя у нас пока и вакцины не признанные даже ВОЗ, а колоться надо регулярно. Человек, переболевший ковидом легко, получил иммунитет, но он не виноват, что кто-то более стар или слаб - зачем ему делать прививку, имея защиту?
Тата2109!
Если бы эта вакцинация помогала. Вигвам. Много привитого народа попадают в больницу с ковидом, в Европе тоже.
Grend
Бессовестный епископ позволил разделять людей, когда Божия любовь распространяется одинаково на всех людей, только люди частенько её игнарируют
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