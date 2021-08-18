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Папа римский назвал вакцинацию от коронавируса «актом любви»

Вакцинация от COVID-19 является проявлением любви к себе и окружающим. Такое мнение в своем видеообращении 18 августа выразил папа римский Франциск.

«Привиться вакцинами, одобренными компетентными властями, — это акт любви. Содействие тому, чтобы большинство людей сделали прививку, — тоже проявление любви. Любви к самим себе, к родным и друзьям, ко всем народам», — приводит слова понтифика пресс-служба Святого престола.

Также он поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин, за то, что теперь у человечества есть препараты, способные защитить от COVID-19.

Автор: Vatican News

Папа римский сделал прививку от коронавируса в январе 2021 года. Он вакцинировался препаратом производства американской компании Pfizer. Понтифик заявил, что привиться должен каждый, так как это этический момент — ведь человек рискует не только своими здоровьем и жизнью, но также здоровьем и жизнью других людей.

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