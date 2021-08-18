Вакцинация от COVID-19 является проявлением любви к себе и окружающим. Такое мнение в своем видеообращении 18 августа выразил папа римский Франциск.



«Привиться вакцинами, одобренными компетентными властями, — это акт любви. Содействие тому, чтобы большинство людей сделали прививку, — тоже проявление любви. Любви к самим себе, к родным и друзьям, ко всем народам», — приводит слова понтифика пресс-служба Святого престола.



Также он поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин, за то, что теперь у человечества есть препараты, способные защитить от COVID-19.

