Вакцинация от COVID-19 является проявлением любви к себе и окружающим. Такое мнение в своем видеообращении 18 августа выразил папа римский Франциск.
«Привиться вакцинами, одобренными компетентными властями, — это акт любви. Содействие тому, чтобы большинство людей сделали прививку, — тоже проявление любви. Любви к самим себе, к родным и друзьям, ко всем народам», — приводит слова понтифика пресс-служба Святого престола.
Также он поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин, за то, что теперь у человечества есть препараты, способные защитить от COVID-19.
Автор: Vatican News
Папа римский сделал прививку от коронавируса в январе 2021 года. Он вакцинировался препаратом производства американской компании Pfizer. Понтифик заявил, что привиться должен каждый, так как это этический момент — ведь человек рискует не только своими здоровьем и жизнью, но также здоровьем и жизнью других людей.