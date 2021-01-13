FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Папа римский получил первую дозу вакцины Pfizer от коронавируса

Папа римский Франциск вакцинировался от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и её партнера BioNTech. Об этом пишет аргентинское издание La Nation.

Вакцинация в Ватикане началась в среду, 13 января. После прибытия первых доз 84-летний понтифик одним из первых получил прививку. Из соображений конфиденциальности фото самого процесса опубликовано не было. Через три недели Франциск получит вторую дозу препарата.

Несколько дней назад папа римский в интервью итальянскому телеканалу заявил, что ожидает вакцинации и считает, что каждый должен привиться, так как это этический момент — человек, подчеркнул понтифик, рискует не только своими здоровьем и жизнью, но также здоровьем и жизнью других людей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний