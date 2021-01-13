Папа римский Франциск вакцинировался от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и её партнера BioNTech. Об этом пишет аргентинское издание La Nation.
Вакцинация в Ватикане началась в среду, 13 января. После прибытия первых доз 84-летний понтифик одним из первых получил прививку. Из соображений конфиденциальности фото самого процесса опубликовано не было. Через три недели Франциск получит вторую дозу препарата.
Несколько дней назад папа римский в интервью итальянскому телеканалу заявил, что ожидает вакцинации и считает, что каждый должен привиться, так как это этический момент — человек, подчеркнул понтифик, рискует не только своими здоровьем и жизнью, но также здоровьем и жизнью других людей.