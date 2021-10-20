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Даже в Африке деловой климат лучше. Петербургский ресторатор, выступивший против QR-кодов, заявил о переезде в Кению

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Петербургский ресторатор Александр Затуливетров, прославившийся протестами против коронавирусных ограничений, решил продать свой ресторан «МыЖеНаТы». Как рассказал предприниматель в Facebook, он намерен переехать в Кению, чтобы запустить там бизнес, а в перспективе стать гражданином этой страны.

«Скоро вы сможете с нашей помощью не только насладиться прелестями африканского сафари, но и купить апартаменты на лучшем в Кении побережье и поужинать в романтичной обстановке в ресторане TIKI. Такое многообразие направлений вынуждает меня распрощаться с кусочком души и сердца — моим любимым «МыЖеНаТы», — написал он.

Александр Затуливетров пояснил «Фонтанке», что желание уехать в страну с более хорошим климатом появилось давно. Но на решение повлияли и перспективы повторения коронавирусных ограничений. «Ожидаемый декабрьский фальш-локдаун еще раз подтвердил правильность моего выбора. Мы полгода назад начали прививать персонал, а выясняется, что, что бы ты ни делал, сидишь на пороховой бочке. Когда-то это должно надоесть», — сказал он.

Подробнее о том, чем петербургский предприниматель намерен заниматься в Кении и почему готов расстаться с бизнесом, прибыльным даже в пандемию, читайте в интервью на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

SERGEY111
Вождь племени Ка-Ра-Те-Те , живущего в джунглях недалёко от Найроби , будет ещё долго вспоминать вкус холодца по кенийски из масталыги питерского ресторатора .
Brezhnev
«Скатертью дорога», «Незаменимых у нас нет», «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало» )))
Antuan Rokanten
Ну что, доигрались власти? Лучшие предприниматели уезжают.
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