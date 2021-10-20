Даже в Африке деловой климат лучше. Петербургский ресторатор, выступивший против QR-кодов, заявил о переезде в Кению

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров, прославившийся протестами против коронавирусных ограничений, решил продать свой ресторан «МыЖеНаТы». Как рассказал предприниматель в Facebook, он намерен переехать в Кению, чтобы запустить там бизнес, а в перспективе стать гражданином этой страны.



«Скоро вы сможете с нашей помощью не только насладиться прелестями африканского сафари, но и купить апартаменты на лучшем в Кении побережье и поужинать в романтичной обстановке в ресторане TIKI. Такое многообразие направлений вынуждает меня распрощаться с кусочком души и сердца — моим любимым «МыЖеНаТы», — написал он.

