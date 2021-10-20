В Свердловской области изъяли более 10 тонн контрафактного алкоголя после гибели людей от отравления метанолом

Правоохранители изъяли из оборота более 10 тонн контрафактного алкоголя в Свердловской области после смертельного отравления людей метанолом. Об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Известно об активизации полицейскими и оперативниками ФСБ совместных рейдов, в ходе которых уже изъято свыше 10 тонн контрафактной алкогольной продукции», — заявил собеседник информагентства.



По последним данным, жертвами суррогатного алкоголя стали 26 человек. В среду были задержаны двое подозреваемых — уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте суррогата двум ранее задержанным фигурантам дела.

