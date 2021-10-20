FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Свердловской области изъяли более 10 тонн контрафактного алкоголя после гибели людей от отравления метанолом

0
Печать

Правоохранители изъяли из оборота более 10 тонн контрафактного алкоголя в Свердловской области после смертельного отравления людей метанолом. Об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Известно об активизации полицейскими и оперативниками ФСБ совместных рейдов, в ходе которых уже изъято свыше 10 тонн контрафактной алкогольной продукции», — заявил собеседник информагентства.

По последним данным, жертвами суррогатного алкоголя стали 26 человек. В среду были задержаны двое подозреваемых — уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте суррогата двум ранее задержанным фигурантам дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний