В Свердловской области еще восемь человек скончались из-за отравления метанолом

Количество людей, которые скончались из-за отравления метанолом в Свердловской области, по предварительным данным, выросло до 26. Ранее, 16 октября, говорилось о 18 погибших в столице региона.



За последние сутки стало известно о восьми случаях гибели людей — в Екатеринбурге и Белоярском районе. Данные не подтверждены официальными источниками, сообщает ТАСС 20 октября, ссылаясь на координатора проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева.



В понедельник, 18 октября, в эфире радио «Эхо Москвы» Евгений Ройзман заявил, что источник ТАСС, рассказавший о смертях, «так себе». По словам политика, в Минздраве и ГУ МВД по Свердловской области отравления не подтвердили. Журналисты, с которыми он общался, не смогли найти никого из пострадавших. «Я вижу, что история какая-то странная, мутная, непонятная совершенно», — сказал Ройзман.

