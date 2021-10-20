FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Свердловской области еще восемь человек скончались из-за отравления метанолом

2
Печать

Количество людей, которые скончались из-за отравления метанолом в Свердловской области, по предварительным данным, выросло до 26. Ранее, 16 октября, говорилось о 18 погибших в столице региона.

За последние сутки стало известно о восьми случаях гибели людей — в Екатеринбурге и Белоярском районе. Данные не подтверждены официальными источниками, сообщает ТАСС 20 октября, ссылаясь на координатора проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева.

В понедельник, 18 октября, в эфире радио «Эхо Москвы» Евгений Ройзман заявил, что источник ТАСС, рассказавший о смертях, «так себе». По словам политика, в Минздраве и ГУ МВД по Свердловской области отравления не подтвердили. Журналисты, с которыми он общался, не смогли найти никого из пострадавших. «Я вижу, что история какая-то странная, мутная, непонятная совершенно», — сказал Ройзман.

«Фонтанка» писала, что в Екатеринбурге 18 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Двух подозреваемых задержали, ими оказались 43-летний и 54-летний мужчины.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Редиска Здесь
Естественный отбор продолжается.
DEMOMON
Раз вероятность отравления есть, то может не надо вообще этот спирт производить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний