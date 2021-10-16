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Число жертв палёного спирта в Екатеринбурге увеличилось. Задержаны двое

Уголовное дело возбудили из-за отравления спиртом 18 человек в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга 16 октября.

По версии следствия, метиловый спирт продавали с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района. Жертвами самопального алкоголя стали 18 человек. Изначально сообщалось о 16 погибших. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Е1 со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает о задержании двух местных жителей. Мужчинам 43 и 54 года.

«В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «палёнки». Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Первым о массовом отравлении людей метанолом рассказал координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его информации, разбавленный спирт продавали на Ботаническом рынке. Прокуратура теперь намерена проверить все рынки города.

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Комментарии (8)

nuga
Знаем,кто бодяжит и травит ,весь бизнес у друзей соответствующих,В Питере м Василеостровская была рюмочная,её спалили потом за смерти людей,на выходе выползали клиенты,перейдут линию и труп.
266356461
Азербайджанцы этим занимаются,держат рынок бодяжной алкашки,все у них куплено,полиция,сэс,администрация,на этих заведут дело,потом диаспора хорошо занесет в суд,дадут минимум,потом потихоньку по удо выйдут.
sakorol
меньше алкашей будет ,естественный отбор
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