Число жертв палёного спирта в Екатеринбурге увеличилось. Задержаны двое

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга 16 октября.
По версии следствия, метиловый спирт продавали с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района. Жертвами самопального алкоголя стали 18 человек. Изначально сообщалось о 16 погибших. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Е1 со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает о задержании двух местных жителей. Мужчинам 43 и 54 года.
«В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «палёнки». Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Первым о массовом отравлении людей метанолом рассказал координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его информации, разбавленный спирт продавали на Ботаническом рынке. Прокуратура теперь намерена проверить все рынки города.