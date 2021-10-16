Число жертв палёного спирта в Екатеринбурге увеличилось. Задержаны двое

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга 16 октября.

По версии следствия, метиловый спирт продавали с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района. Жертвами самопального алкоголя стали 18 человек. Изначально сообщалось о 16 погибших. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).