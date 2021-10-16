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В Екатеринбурге насмерть отравились спиртом 16 человек

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В результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 жителей Екатеринбурга. Об этом сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев 16 октября.

Разливали и продавали спирт на Ботаническом рынке. «Предприниматель, который работал, — его уже задержали», — цитирует Чукреева ТАСС.

Ранее в Оренбуржье из-за суррогатного алкоголя погибли 35 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть более двух лиц).

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Комментарии (17)

266317986
Ну вот как-то так все устроено в сегодняшней России. Непрерывно, самолеты - подают, люди - мрут.
Kezevo
Начальник овд на чьей земле этот разливушник наверно какает как ставропольский гаишник в золотой унитаз! Но милиция не при чем! Виноват запад!
Kezevo
А чего пандемию в россии то не обьявляют ? Так в 90 не дохли от этого пойла, а щас представители соеднеазиатских республик напоят рузке ивана незамерзаечкой
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