В Екатеринбурге насмерть отравились спиртом 16 человек

В результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 жителей Екатеринбурга. Об этом сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев 16 октября.
Разливали и продавали спирт на Ботаническом рынке. «Предприниматель, который работал, — его уже задержали», — цитирует Чукреева ТАСС.
Ранее в Оренбуржье из-за суррогатного алкоголя погибли 35 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть более двух лиц).