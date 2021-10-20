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Мусоровоз сбил 10-летнего мальчика на «зебре» на Обуховской Обороны

Под колесами грузовика в Невском районе Петербурга утром 20 октября пострадал ребенок. Мальчик ездил в школу сам на общественном транспорте, но этим утром добраться на учебу ему помешал мусоровоз.

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 8:30 автомобиль КАМАЗ при повороте с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП ведется проверка. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик каждый день добирается из дома до школы самостоятельно автобусом и трамваем. Наехавший на него автомобиль, судя по фото, является мусоровозом автопарка №6 «СПЕЦТРАНС».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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«Уважаемые взрослые! Любая дорога является зоной риска для вашего ребёнка. Часто бывает, что маленький участник дорожного движения преодолевает значительные расстояния от дома до учебного учреждения и обратно в одиночку, и с вашей стороны очень важно вместе несколько раз пройти пешком или проехать на общественном транспорте маршрутом, каким обычно пользуется ваш ребёнок. Попробуйте спланировать выходы под обычное школьное расписание, чтобы лучше понимать интенсивность движения», — призывают в Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (4)

spb7771250
Водятла в тюрьму, штраф в несколько лямов с конфискацией. Только так можно навести порядок. И бардак на дорогах - это тоже Система...
Владислав М
Потому что родители не учат детей безопасно переходить дорогу.
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