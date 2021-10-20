Мусоровоз сбил 10-летнего мальчика на «зебре» на Обуховской Обороны

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 8:30 автомобиль КАМАЗ при повороте с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести.



По факту ДТП ведется проверка. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик каждый день добирается из дома до школы самостоятельно автобусом и трамваем. Наехавший на него автомобиль, судя по фото, является мусоровозом автопарка №6 «СПЕЦТРАНС».