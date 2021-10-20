Италия бьет тревогу после обнаружения опасных корейских комаров, которые обитают и в России

Ученые нашли на севере Италии новых комаров, которые могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний. Сотрудники Миланского государственного университета исследовали личинки кровососущих и взрослых особей, после чего опубликовали доклад в международном научном журнале Parasites&Vectors.

Речь идет о «корейских» кровососущих комарах, принадлежащих к виду Aedes koreicus. Это потенциальный переносчик вируса японского энцефалита. Пока ученые только в провинциях Бергамо и Брешия на севере Италии нашли около 6 тысяч личинок и сотни яиц новых насекомых. Издание отмечает, что корейские комары широко распространены в Южной Корее, Японии, на севере Китая и в некоторых регионах России.