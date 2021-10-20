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Италия бьет тревогу после обнаружения опасных корейских комаров, которые обитают и в России

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Ученые нашли на севере Италии новых комаров, которые могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний. Сотрудники Миланского государственного университета исследовали личинки кровососущих и взрослых особей, после чего опубликовали доклад в международном научном журнале Parasites&Vectors.

Речь идет о «корейских» кровососущих комарах, принадлежащих к виду Aedes koreicus. Это потенциальный переносчик вируса японского энцефалита. Пока ученые только в провинциях Бергамо и Брешия на севере Италии нашли около 6 тысяч личинок и сотни яиц новых насекомых. Издание отмечает, что корейские комары широко распространены в Южной Корее, Японии, на севере Китая и в некоторых регионах России.

Особое преимущество этих насекомых заключается в том, что они хорошо переносят холод. Ученые предполагают, что насекомые попали в Италию самолётом.

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Комментарии (3)

alexadmin
Осталось из Австралии гигантских пауков закинуть и апокалипсис готов.
Hans-Christian
Бросить всех студентов очного отделения Лесопилки на борьбу с этими комарами! Лес, мох, дождь, комары - это всё примерно предмет изучения в ЛТА, уверен.
07A
Мохнатые корейские комары, от которых попахивает свежей водкой, летающие самолетами "Alitália"!
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