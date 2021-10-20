«Бабушки всё всегда знают». Сбор подписей за назначение Войтановского главой Центрального района начался до известия об уходе Мейксина

Инициативная группа петербуржцев направила губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой назначить единоросса Вадима Войтановского главой Центрального района. При этом подписи активисты начали собирать еще до того, как кандидатуру теперь уже экс-главы района Максима Мейксина выдвинули на пост вице-губернатора. Об этом «Фонтанке» 20 октября рассказала член фонда «Войтановский» Людмила Исаева.



«Я представляю инициативную группу от Вадима Николаевича Войтановского, от Центрального района. Мы, жители, обращались к губернатору, так как место [главы района] сейчас освободилось», — пояснила собеседница.

