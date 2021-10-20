«Бабушки всё всегда знают». Сбор подписей за назначение Войтановского главой Центрального района начался до известия об уходе Мейксина

Инициативная группа петербуржцев направила губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой назначить единоросса Вадима Войтановского главой Центрального района. При этом подписи активисты начали собирать еще до того, как кандидатуру теперь уже экс-главы района Максима Мейксина выдвинули на пост вице-губернатора. Об этом «Фонтанке» 20 октября рассказала член фонда «Войтановский» Людмила Исаева.
«Я представляю инициативную группу от Вадима Николаевича Войтановского, от Центрального района. Мы, жители, обращались к губернатору, так как место [главы района] сейчас освободилось», — пояснила собеседница.
По ее словам, собрали около 2 тысяч подписей, их сбор начался 2–2,5 недели назад. На вопрос, почему подписи начали собирать еще до того, как было объявлено о выдвижении на тот момент действующего главы района Максима Мейксина на пост вице-губернатора, собеседница туманно ответила: «Вы же знаете, мир слухами полон... А бабушки все всегда знают».
Исаева пояснила, что примерно половина подписантов — это члены фонда «Войтановский».
Сам Вадим Войтановский пояснил, что обращение к губернатору инициативная группа отправила 15 октября.
Напомним, губернатор предложил Заксобранию Петербурга рассмотреть кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора 11 октября. Кресло главы Центрального района до сих пор вакантно.